Бойовики намагались зруйнувати новий перехід через Сіверський Донець

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ОК "Північ".

"Об’єктами ураження противника були опорні пункти механізованої бригади по яким близько двох годин бойовики вели вогонь з мінометів в районі населеного пункту Кримське, Фрунзе".

Окрім того, зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпост механізованої бригади в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Читайте такожТимчук: Найскладніша ситуація – в районі Дебальцевого та ДонецькаТакож зі ствольної артилерії бойовики протягом 45 хвилин обстрілювали комбінований мостовий перехід через річку Сіверський Донець нещодавно встановлений військовими інженерами оперативного командування.

Нагадаємо, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.