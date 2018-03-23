Журналісти розповіли про гроші та квартиру Надії Савченко (відео)

До затримання Савченко говорила журналістам, що не має ніяких побутових привілеїв, тому їй нема чого втрачати разом зі статусом народного депутата.

У Києві нардеп Надія Савченко живе на Троєщині в багатоквартирному будинку. Більшість сусідів говорять із журналістами через зачинені двері, виходять неохоче.

"Одним словом: жінка є жінка. Погано неможна, а одним словом… Вибачте", - кажуть одні, передає ТСН.

У те, що їхня сусідка збиралася підірвати парламент, переважна більшість мешканців будинку не вірять. "Так неправильно. Спершу піднімати вгору, а потім мордою об асфальт", - кажуть вони.

Через сусідство із Савченко Інна найбільше переживає за безпеку власної родини. "Незрозуміло, яка в когось із людей може бути реакція. Оскільки ми живемо в одному будинку, це може бути що завгодно: і бомба, і залякування", - каже вона.

У квартирі Надія живе з мамою та сестрою Вірою, над їхніми дверима є камера спостереження. Журналістам там не відчинили.

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У перший робочий день у парламенті Савченко розповідала, що до Верховної Ради приїхала громадським транспортом – на тролейбусі та метро. Пізніше камери фіксували, як Надія користується автомобілем 2007-го року випуску, котрий записаний на членів її родини. У родини є ще одна машина – 2011-го року. А також земельна ділянка на околиці Києва, котру мати Савченко отримала у 2016 році. Там досі лише фундамент.

Свого часу інформація про виділення землі Марії Савченко викликала обурення в соцмережах – мовляв, Надія відмовлялася від АТОшних пільг, а от її матір отримала 9 соток землі в Чапаївці раніше за інших бійців АТО. Поруч із земельною ділянкою лише два житлових будинки, озеро, болота та гори будівельного сміття. Сусіди говорять, що давно нікого на землі Савченко не бачили, а сама мама пояснювала, що доньки відмовляли її від такого рішення, однак вона прагнула відновити справедливість. "У мого батька забрали 4 гектари землі і 1 гектар лісу, і тому, коли мені тепер запропонували землю – я маю право", - казала Марія Іванівна.

Надія задекларувала трохи більше 400 тисяч гривень, вкладів у банку, згідно з цим документом, у Савченко немає. Серед активів – авторське право на книжку "Сильне ім’я Надія" вартістю в 30 тисяч гривень. Книгу авторка написала, перебуваючи в російському СІЗО.