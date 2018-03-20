Савченко про "підрив Ради": це не теракт, а політична провокація, щоб показати владу смішною

Савченко розповіла, що разом з об'єктом А вони розробляли схеми та методи, якими "можна ліквідувати верхівку влади".

Депутат Надія Савченко визнала, що вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

Савченко зізналася, що після повернення з РФ до України продовжувала спілкуватися з тими, з ким спілкувалася в російському полоні, – і ті нібито готові були "підривати ситуацію на окупованих територіях зсередини", повідомляє "Українська правда".

Читайте такожНіколи не думала про підрив Ради так, щоб "загинули невинні разом з винними" - Савченко"Після того, як на мне вийшли люди з окупованих територій, із бажанням допомогти Україні зробити повстання на окупованих територіях, в той же період приблизно до мене прийшов об’єкт А, якому була поставлена задача на мою ліквідацію", – заявила вона.

Савченко зазначила, що планувала влаштувати політичну провокацію.

"Коли об’єкт А ввійшов зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", – заявила Савченко.

"Це не теракт, це – політична провокація, щоб показати владу смішною", – стверджує Савченко.

За її словами, на відеозаписах зафіксовано офіс, конспіративний готель, де вона зустрічалася з об’єктом, а також записи з військових частин і полігонів, із сірої зони.

Читайте такожСавченко заявила, що в АП видавали наказ на її фізичну ліквідацію "Об'єкту А було цікаво фіксувати все, що я роблю. Тому я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що – не тільки, як розповідав Луценко, гранатами в різні боки, мінометом по куполу – я розповідала всі самі можливі й неможливі операції, при цьому постійно радячись із об’єктом А. Об'єкт А давав свої пропозиції", – сказала депутат.

Савченко розповіла, що разом з об'єктом А вони розробляли схеми та методи, якими "можна ліквідувати верхівку влади".

"Як домовлялися про ці спецоперації – я не вникала в усі подробиці. Я просто надавала доступ одних людей до інших і контакт їм", – сказала вона.