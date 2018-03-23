Віра Савченко заявила, що тимчасово очолить партію сестри

Поки її сестра перебуватиме у СІЗО, Віра Савченко очолюватиме партію «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

Поки Надія Савченко перебуватиме у СІЗО, її партію «Громадсько-політична платформа» очолюватиме молодша сестра Віра.

Як передає ZIK, про це Віра Савченко заявила під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де її сестрі обирають запобіжний захід.

Вона запевнила, що не зверталась по допомогу до побратимів своєї сестри, бійців підрозділу «Айдар». Мовляв, на це просто не було часу. Окрім того Віра підкреслила: не знає на якій мірі запобіжного заходу наполягатиме захист Надії Савченко, однак вона переконана: прокуратура робитиме все, аби депутат пробула у СІЗО якомога довше.

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«Зараз вони хочуть посадити її на два місяці, далі - буде ще на два, згодом - на вісім. Я це все вже проходила в Росії», – наголосила Віра Савченко.

Також вона зазначила: поки її сестра перебуватиме у СІЗО, сама очолюватиме партію «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

Разом із тим вона поскаржилася, що після затримання Надії стан їхньої матері «значно погіршився».

«Вона почувається ще гірше, ніж учора. Тим більше, завтра у неї день народження – 80 років. Це людина уже похилого віку, тож, звичайно, їй важко це переживати, у плані здоров‘я», – розповіла Савченко-молодша.

Як повідомляв ТСН, мама Надії Савченко зустрілась із донькою 22 березня біля готелю "Київ" після того, як Верховна Рада дала дозвіл на арешт.

"Кріпися донечко, кріпися. За тобою народ України, але є багато продажних шкур. Продажних українців дуже багато. Я в них питала: "Скільки вам за це заплатили?", - сказала жінка. Надія попросила маму йти додому, а день народження святкувати без неї, поки вона "ще побуде на роботі".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.