Для Савченко просять тримання під вартою без застави

Сторона обвинувачення оголосила клопотання про обрання для депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

У Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, сторона обвинувачення просить суд взяти підозрювану під варту без альтернативи внесення застави.

Як передає кореспондент УНІАН, представники прокуратури внесли відповідне клопотання.

Зокрема, прокурори обгрунтували це клопотання тяжкістю інкримінованих злочинів і тим, що прокуратура має докази, що вона за попередньою змовою з групою осіб планувала скоїти теракти з метою знищити керівництво держави із застосуванням зброї та боєприпасів, заздалегідь привезених з тимчасово окупованих територій.

Крім того, на думку обвинувачення, на свободі Савченко може спробувати реалізувати злочинні наміри, оскільки має зв'язки з керівництвом терористичних організацій на окупованих територіях України, або може втекти за кордон чи на окуповані території, також є ризик, що вона спробує знищити, сховати, спотворити докази своєї вини.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.