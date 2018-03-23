Савченко планувала замахи на Порошенка, Авакова і Турчинова – прокурор

За словами сторони звинувачення, Савченко хотіла насильницьким шляхом повалити конституційний лад в Україні

Нардеп Надія Савченко планувала замаху на вище керівництво держави, в тому числі на президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

Про це під час судового засідання по обранню Савченко запобіжного заходу заявив прокурор Олександр Банник, передає "112 Україна".

"Під час перебування президента України, народних депутатів України, прем’єр-міністра Україна, членів Кабінету міністрів України, державних і громадських діячів на засіданні ВРУ з використанням мінометів, гранатометів та вогнепальної зброї здійснити обстріл будівлі в урядовому кварталі в Києві. А саме будівлі ВРУ за адресою вул. Грушевського, 5, будівлі АП за адресою вул. Банкова, 11, житлових будинків, розташованих на вказаних та прилеглих вулицях", - заявив Банник.

"Одночасно з цим з використанням гранат здійснити вибух усередині будівлі ВРУ за адресою вул. Грушевського, 5, а з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв вбити зазначених державних діячів, які будуть присутні на засіданні ВРУ, а також здійснити вбивство працівників правоохоронних органів, які вчинятимуть дії щодо припинення терористичного акту. У нічний час доби здійснити збройне захоплення та утримання будівлі ВРУ за адресою вул. Грушевського, 5, чим перешкоджати діяльності ВРУ. При цьому, застосовуючи вогнепальну зброю та вибухові пристрої, вбити працівників правоохоронних органів, які охоронятимуть вказану будівлю. Водночас із використанням гранатометів, мінометів, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв здійснити збройний напад на помешкання і транспортні засоби державних діячів і керівників політичних партій, зокрема президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Олександра Турчинова та інших громадських державних діячів, з метою протиправного позбавлення їх життя", – зазначив прокурор.

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Нагадаємо, 22 березня Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання та арешт.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру Савченко в присутності адвоката, її було затримано, ніч вона провела в СІЗО СБУ.

Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виробили в "ДНР".

Сама ж Савченко заявляє, що планувала лише "політичну провокацію".