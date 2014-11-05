Яценюк хоче вести переговори по Донбасу в «женевському форматі»

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Що стосується перемовин, то вкотре наголошую: з ними за стіл двосторонніх переговорів сідати безперспективно. Один з найбільш ефективних і реальних форматів (перемовин - УНІАН) - це «женевський формат», який передбачав участь США, Європейського Союзу, України і нашого північного географічного сусіда. Коли слово даєте - його виконувати потрібно. Я так бачу - у них з цим важко,"- сказав Яценюк.

Він також нагадав Росії про необхідність виконання всіх домовленостей, досягнутих у вересні на переговорах у Мінську.

Як повідомляв УНІАН, «женевський формат» переговорів передбачає участь у них США, Євросоюзу, України та Росії.

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Така зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, США та високого представника ЄС із зовнішніх питань відбулася 17 квітня в Женеві. За підсумками зустрічі була підписана декларація, реалізація положень якої мала привести до припинення воєнних дій на сході України.

Також ситуацію в Україні сторони планували вирішити у рамках «берлінського формату» за участі міністрів закордонних справ України, РФ, Франції та Німеччини. Переговори відбувалися у липні та серпні, але також не привели до припинення конфлікту.

Президент України Петро Порошенко 4 листопада у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі запропонував відновити «женевський формат» діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.