У Держдепі "колосальну" проблему корупції в Україні поставили в один ряд з російської агресією

У США заявляють, що корупція зменшує довіру людей до уряду та підриває основи демократії в країні.

У Державному департаменті США наголошують, що Україна має викорінити корупцію для виживання держави та її подальшого процвітання.

Про це заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван під час виступу на Міжнародній консультативній раді у Вашингтоні щодо гуманітарної підтримки США.

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"Я був у Києві минулого місяця. Корупція є колосальною проблемою в Україні і уряд Порошенка намагається її розв'язати. Це дуже складно, це складний виклик для уряду, разом з проблемами в галузі безпеки, які породжує Росія та підтримувані Росією організації, з окупацією території на Донбасі, і звичайно, анексією Росією Криму", - наголосив Салліван.

Крім того, він заявив: "Для того, аби одночасно Україні вижити та процвітати - корупція має бути викорінена".

При цьому, на його переконання, корупція в Україні є спадком перехідного періоду від Радянського Союзу до набуття незалежності, оскільки "корупції дозволили розквітнути".

"Це дуже складна система, аби очиститися від неї - від цього батога. Але це те, що має абсолютно обов'язкове значення для цієї демократії (України), де також зосереджена увага на майбутніх виборах президента та до парламенту. Однак, корупція зменшує народну підтримку та довіру до уряду, і у кінцевому підсумку вона підриває демократію. І таким чином нашим пріоритетом в усьому світі є сприяння проведенню вільних і справедливих виборів та викорінення корупції", - наголосив Салліван.