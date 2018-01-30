Луценко розповів, як в Україні за півроку "закрити джерело корупції"

За словами генпрокурора, необхідно провести велику приватизацію, запровадити прозорі аукціони з продажу дозволів на видобуток корисних копалин та упорядкувати роботу митниці.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що за півроку можливо закрити три великі корупційні джерела в державі, таким чином наблизивши Україну до членства у Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі журналістам, говорячи про основні тези, які він озвучив під час зустрічей з представниками Європейської комісії та Європейського парламенту.

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«Важливо за ці півроку, поки ще не почалася «гаряча пора» в парламенті перед наступними виборами, спробувати зробити можливо навіть найважливіший крок, ніж арешти корупціонерів – закрити джерело корупції… Арешт корупціонера, його засудження - це лише початок шляху. А далі уряд або парламент має унеможливити повторення. От це у нас, на жаль, не завжди є. Якщо ми це зробимо, наступна мета – членство в ЄС з точки зору корупційних викликів - буде набагато легше», - сказав генпрокурор.

За його словами, для цього необхідно, «як мінімум», вирішити «три величезні проблеми» у першому півріччі 2018 року.

«Це велика приватизація, бо 1 тис. 800 державних підприємств, з яких лише 10% є прибутковими, були і все ще лишаються головним джерелом корупції в діючій владній системі. Я розумію, про що я кажу. Так, це діюче джерело корупції в діючій владі, причому і в партіях більшості, і в партіях опозиції. І його можна закрити тільки одним методом – арештовувати корупціонерів і провести приватизацію, відсікти цей величезний багатомільярдний потік партійного корупційного впливу», - пояснив Луценко.

Другим напрямком генпрокурор назвав запровадження прозорих аукціонів з продажу дозволів на видобуток корисних копалин та ресурсів – газу, нафти, бурштину тощо.

«На жаль, вони все ще «в тіні», і це також продукує величезні корупційні схеми тих, хто при владі», - додав Луценко.

Ще один напрямок, за його словами, робота митної служби.

«І третя – митниця. Це не потребує окремого закону, як на мене, але потребує введення електронних сканерів», – додав генпрокурор.

За словами Луценка, минулого року введення електронних сканерів «заблокувало корупційну систему, хоча гроші були».

Також, на його думку, необхідно ввести електронну систему обліку пересування товарів з країнами-сусідами.

Генпрокурор підкреслив, що ці три корупційні джерела можуть бути перекриті за півроку.

«Це величезні статки, на яких, на жаль, наживаються кланові групи. Отже, велика партійна, я б сказав, політична корупція, кланова корупція і корупція навколо митних справ можуть бути ліквідовані ще цього півріччя. Це б дало набагато більше можливостей говорити про Україну, як про країну – претендента на членство в ЄС. Такий меседж також був дуже важливий», - підкреслив генпрокурор.

При цьому він зазначив, що має намір порушити цю тему в українському парламенті.

«Ті, хто говорять про боротьбу з корупцією, мали б натиснути на кнопки за ці рішення. Ще раз: я не збираюся ховатися від відповідальності за необхідність затримання корупціонерів, розслідування, переслідування в суді – все це треба робити.

Але не тільки це. Треба зробити так, щоб наступний після арештованого корупціонера не зробив те ж саме. Минулого року в Луганській області ми затримали поспіль двох керівників управління земельними ресурсами. Здається, перший взяв хабар 500 доларів, другий – 400. Не змінивши систему прийняття рішень, буде і третій, і четвертий, і п’ятий. В цьому зміст», - переконаний Луценко.