Захист Савченко в понеділок має намір оскаржити рішення суду про її арешт

Адвокат Надії Савченко повідомив, що депутат буде утримуватися в СІЗО Служби безпеки України.

Захист депутата Верховної Ради Надії Савченко в понеділок має намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це заявив «112 Україна» її адвокат Віктор Чевгуз.

«Обов'язково підготуємо апеляційні скарги», - сказав він.

Також Чевгуз повідомив, що Савченко буде утримуватися в СІЗО Служби безпеки України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Окрім того, за словами судді, слідство ще не провело весь комплекс слідчих дій і не встановило всі обставини та всіх осіб - співучасників злочинів, а також не встановлено місце зберігання знарядь злочинів.

Суддя зазначив, що Савченко як депутат володіє вогнепальною зброєю, що також стало аргументом для прийняття такої ухвали.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.