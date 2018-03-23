Суд взяв Савченко під варту на 59 діб без права внесення застави

Савченко під час засідання суду заявила, що зброя, яку було виявлено у військовій частині у Хмельницькій області, не призначалася для терактів, а для Збройних сил України.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб до 20 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий у справі суддя Євген Сидоров.

“Клопотання, заявлене прокурором Генеральної прокуратури Банником про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної Савченко задовільнити. Застосувати до Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, взяти Савченко під варту в залі суду”, - йдеться в ухвалі.

Крім того, в тексті рішення йдеться, що термін тримання під вартою триватиме 59 діб до 20 травня 2018 року, і що дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 діб з дня її оголошення.

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Слід зазначити, що обгрунтовуючи це рішення суддя зауважив, що за вчинення одного з інкримінованого їй правопорушень передбачено довічне позбавлення волі, а також, що вона маючи статус народного депутата, може вільно пересуватися через лінію зіткнення та має особисті стосунки з керівниками терористичних організацій і може переховуватись від органів досудового розслідування.

Окрім того, за словами судді, слідство ще не провело весь комплекс слідчих дій і не встановило всі обставини та всіх осіб — співучасників злочинів, а також не встановлено місце зберігання знарядь злочинів.

Суддя зазначив, що вона як депутат володіє вогнепальною зброєю, що також стало аргументом для прийняття ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.