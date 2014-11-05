Путін обрав собі роль лідера приниженої держави замість співпраці - Схетина

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Gazeta Wyborcza.

"Президент Путін, за словами якого видніється сум за біполярним поділом світу, видається щирим. Він сам визначив для себе роль лідера приниженої держави, яка хоче встати з колін", - сказав він.

Польський міністр зазначив, що Росія проводить "агресивну політику сусідства" та хоче створити своєрідну смугу безпеки навколо своїх кордонів із держав, які хоче контролювати.

Читайте такожФукуяма: Путін переступив межу, звідки він міг би легко вийти"Але це абсолютно не відповідає ситуації XXI століття, бо насправді ніхто ж не хотів принижувати Росію. Кількість пропозицій Заходу для Москви за останні 25 років була величезною", - сказав Схетина.

Серед них, він нагадав пропозицію фінансової допомоги ще першому президенту Борису Єльцину, запрошення РФ взяти участь у європейській політиці "Східне партнерство", створення програми стратегічної співпраці РФ з ЄС, котре, за його словами, тепер під знаком запитання.

Польський міністр зазначив, що Росія є великою державою, котра повинна переосмислити свою роль у світі та усвідомити, що зараз 2014, а не 1914 рік, коли росіяни взяли участь у провокувані Першої світової війни.

"Сто років тому назад царська Росія добре себе почувала, коли входила до війни, але закінчила погано. Сьогодні треба усвідомлювати, що не буде повернення до біполярного світу. А навіть якщо буде колись такий час, то - ризикну з тезою - без участі Росії, бо є інші кандидати на цю роль", - додав Схетина.