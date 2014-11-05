Путін обрав собі роль лідера приниженої держави замість співпраці - Схетина
Президент Російської Федерації Володимир Путін сам вибрав собі роль лідера приниженої держави, незважаючи на численні пропозиції західних держав направлених на розвиток співпраці.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в опублікованому сьогодні інтерв'ю в Gazeta Wyborcza.
"Президент Путін, за словами якого видніється сум за біполярним поділом світу, видається щирим. Він сам визначив для себе роль лідера приниженої держави, яка хоче встати з колін", - сказав він.
Польський міністр зазначив, що Росія проводить "агресивну політику сусідства" та хоче створити своєрідну смугу безпеки навколо своїх кордонів із держав, які хоче контролювати.
Читайте такожФукуяма: Путін переступив межу, звідки він міг би легко вийти"Але це абсолютно не відповідає ситуації XXI століття, бо насправді ніхто ж не хотів принижувати Росію. Кількість пропозицій Заходу для Москви за останні 25 років була величезною", - сказав Схетина.
Серед них, він нагадав пропозицію фінансової допомоги ще першому президенту Борису Єльцину, запрошення РФ взяти участь у європейській політиці "Східне партнерство", створення програми стратегічної співпраці РФ з ЄС, котре, за його словами, тепер під знаком запитання.
Польський міністр зазначив, що Росія є великою державою, котра повинна переосмислити свою роль у світі та усвідомити, що зараз 2014, а не 1914 рік, коли росіяни взяли участь у провокувані Першої світової війни.
"Сто років тому назад царська Росія добре себе почувала, коли входила до війни, але закінчила погано. Сьогодні треба усвідомлювати, що не буде повернення до біполярного світу. А навіть якщо буде колись такий час, то - ризикну з тезою - без участі Росії, бо є інші кандидати на цю роль", - додав Схетина.