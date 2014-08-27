Фукуяма розповів, чим Путін відрізняється від Гітлера

Про це заявив американський історик і політолог Френсіс Фукуяма в інтерв'ю Українській правді.

"Велика частка правди в подібному порівнянні полягає в тому, що Путін використовує етнічне питання у зовнішній політиці. Друга світова війна почалася під приводом того, що Гітлер хотів захистити німецькомовне населення в Судетах, Польщі та інших частинах східної Європи. Він вважав, що це дає йому право використовувати агресію проти цих країн. І в цьому сенсі Путін робить те, що робив Гітлер", - вважає Фукуяма.

У той же час, експерт вважає, що, швидше за все, у Путіна немає "диявольського плану знищення цілих народів", на зразок геноциду євреїв нацистською Німеччиною.

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 років"Також я не думаю, що він планує завоювати цілі країни і заселити їх росіянами. Але враховуючи, як він використовує фактор російської меншини в цих країнах, він дуже схожий на Гітлера", сказав Фукуяма.

На його думку, така зовнішня політика Росії вже перестала носити лише регіональний характер.

"Наприклад, Естонія має велику кількість російськомовного населення, і це країна-член НАТО і ЄС. І якщо ця політика Росії безпосередньо зачепить Естонію, це втягне в конфлікт ЄС і США, як члена НАТО", - вважає Фукуяма.