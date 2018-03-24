У 2017 році в Україні за державну зраду було засуджено 13 осіб - Порошенко

Також минулого року набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму.

У 2017 році в Україні за державну зраду було засуджено 13 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, що проходять на полігоні спецпідрозділу "Альфа" СБУ в Київській області, повідомив Президент України Петро Порошенко.

Читайте такожНа Харківщині затримали трьох осіб за співпрацю зі спецслужбами Росії (відео)

“Лише у 2017 році за статтею “державна зрада” Кримінального кодексу України винесено вирок 13 зрадникам”, - повідомив він.

За словами президента, також минулого року набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму.

Порошенко підкреслив, що під пильним моніторингом перебувають і придушуються будь-які спроби росіян та “п’ятої колони” в Україні реанімувати так звану «ідею новоросії», генерувати штучні сепаратистські рухи в тих чи інших регіонах.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для офіцера поліції, який підозрюється у державній зраді.