Суд у Харкові відправив до СІЗО поліцейського, який підозрюється у держзраді

Капітану поліції інкримінується зв’язок з учасниками агентурної мережі РФ. Задокументовано факти передачі ним службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом.

У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для офіцера поліції, який підозрюється у державній зраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, відповідне рішення вчора, 22 березня, ухвалив Київський районний суд Харкова.

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За його відомостями, 36-річного капітана поліції та 61-річну жінку співробітники СБУ затримали 21 березня. Капітану поліції інкримінується зв’язок з учасниками агентурної мережі РФ. Задокументовано факти передачі ним службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено речові докази, які підтверджують факт виконання злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.

Жінку підозрюють у незаконному поводженні з боєприпасами. У неї вдома знайдено предмети, схожі на зброю.

Відповідно до рішення суду поліцейському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, жінці – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 140 тис. грн. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Харківській області правоохоронці затримали агентурну групу, пов’язану з російськими спецслужбами. До складу мережі входило троє місцевих жителів, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області. Членів групи підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.