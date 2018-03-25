Парасюк стверджує, що гроші його не цікавлять і йому комфортно у скромності.

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк розповів, що йому пропонували $2 мільйони за вступ у коаліцію.

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Про це він розповів у ефірі телеканалу 112. За словами Парасюка, гроші пропонували передати кількома платежами, а пропозицію він отримав від людини, яку "використали як телефон".

"Я вам щиро скажу, що гроші мене не цікавлять", - зазначив Парасюк. За його словами, йому "комфортно у скромності".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ігор Луценко та Парасюк зірвали засідання комітету Ради, на якому обговорювалося багатостраждальне обрання аудитора НАБУ.