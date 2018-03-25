Парасюк розповів, що йому пропонували $2 мільйони за вступ у коаліцію
20:08, 25 березня 2018Політика
3313
Парасюк стверджує, що гроші його не цікавлять і йому комфортно у скромності.
Парасюк розповів, що гроші його не цікавлять / Фото УНІАН
Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк розповів, що йому пропонували $2 мільйони за вступ у коаліцію.
Читайте такожПарасюк прокоментував бійку з Гелетеєм під Радою (відео)
Про це він розповів у ефірі телеканалу 112. За словами Парасюка, гроші пропонували передати кількома платежами, а пропозицію він отримав від людини, яку "використали як телефон".
"Я вам щиро скажу, що гроші мене не цікавлять", - зазначив Парасюк. За його словами, йому "комфортно у скромності".
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ігор Луценко та Парасюк зірвали засідання комітету Ради, на якому обговорювалося багатостраждальне обрання аудитора НАБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter