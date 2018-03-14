Епопея з обранням аудитора НАБУ: Луценко та Парасюк зірвали засідання комітету Ради

Завтра депутати планують провести закрите засідання і обговорити, як працювати конструктивно.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції не зміг провести засідання та обговорити питання відбору кандидата від парламенту у члени Комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання комітету між його членами виникла суперечка, зокрема, щодо порядку денного та того, що всі останні засідання начебто не є окремими, новими, а щоразу позиціонуються як продовження попереднього, незакритого засідання.

Читайте такожЕпопея з обранням аудитора НАБУ: Холодницький закликав закінчувати "коломийки" (відео)Після того, як депутати все ж проголосували за порядок денний сьогоднішнього засідання, двоє його членів – депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко та позафракційний депутат Володимир Парасюк покинули залу засідань, через що не стало кворуму.

У зв'язку з цим інші члени комітету ще певний час обговорювали цю ситуацію. Зокрема, пропонувалося перед наступним засіданням комітету провести закриту частину, без трансляції та преси, аби подискутувати про те, як комітету працювати конструктивно і не зривати засідання.

У підсумку депутати підтримали пропозицію провести завтра, під час перерви в ранковому засіданні ВР, "закрите засідання" комітету з організаційних питань.

Серед інших питань сьогоднішнього засідання комітету було, зокрема, і питання про оголошення проведення кваліфікаційного відбору кандидата від ВР у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада призначає аудитора НАБУ за квотою парламенту з 23 лютого 2017 року. У березні депутати не дійшли згоди щодо призначення на цю посаду заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, кандидатуру якого схвалив профільний антикорупційний комітет ВР, або Найджела Брауна, кандидатуру якого висунули фракції «Народний фронт» та БПП.

За результатами нового конкурсу Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатур: громадянки США, українки за походженням, Марти Борщ; іспанського прокурора Карлоса Кастресани; професора кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександри Яновської та заслуженого юриста, адвоката, професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

13 липня 2017 року за результатами попередніх голосувань для остаточного затвердження на голосування було винесено кандидатуру Яновської, але «за» проголосували лише 216 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

20 і 21 грудня 2017 року на засіданні Антикорупційного комітету планувалося оголосити новий конкурс щодо аудитора НАБУ від парламенту, проте через відсутність кворуму це не відбулося.

7 лютого 2018 року Антикорупційний комітет вирішив звернутися до Парубія щодо винесення на голосування кандидатур Кастресани, Борщ і Гончаренка на посаду аудитора НАБУ. Наступного дня стало відомо, що Борщ та Гончаренко зняли свої кандидатури.

28 лютого член комітету Дмитро Добродомов повідомив, що Антикорупційний комітет вчергове не дійшов згоди щодо кандидатури майбутнього аудитора НАБУ.

“На минулому засіданні ми дійшли згоди, що конкурс на посаду аудитора має бути завершено. Є ще одна не проголосована кандидатура і всі в комітеті з цим погодилися. Ми тоді прийняли рішення звернутися до голови парламенту, щоб він поставив на голосування того кандидата, який залишився - Карлоса Кастресану. І таким чином завершити конкурс або позитивно, якщо його підтримають депутати, або ні. А сьогодні чомусь представники від коаліції вирішили все відмотати назад, скасувати попереднє рішення і оголосити новий конкурс. Але так не буває. Рішення комітету не має зворотної дії. І саме тому, на жаль, знову було зірвано засідання комітету”, - сказав він.