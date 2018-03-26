Москаль про агентів ФСБ на Закарпатті: це як радіація – ми їх не бачимо, але вони тут є

За словами голови Закарпатської ОДА, 70% кадрових співробітників «5-го управління ФСБ» складають етнічні українці, яких повибирали з різних регіонів

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль не виключає, що зброя, яку вивозив з Донбасу керівник штабу ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, могла призначатися для розхитування ситуації на Закарпатті.

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Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Це цілком можливо. Втрутитися в ситуацію в регіоні намагається ФСБ, а саме 5-е Управління, яке займається розвідувальною діяльністю і проведенням спецоперацій на території країн бувшого СРСР», – сказав Москаль.

За його словами, зазначене управління ФСБ цікавить, в першу чергу, Україна, Грузія і Молдова. «Поступила команда розхитати ситуацію на кордоні з ЄС. Закарпаття дуже їх цікавить. Вони можуть сидіти в любому готелі на кордоні з Україною в Чехії, Румунії, Польщі. Вони можуть сидіти тут, в якийсь здравниці. Це як радіація. Ми їх не бачимо, але вони тут є», – заявив керівник Закарпатської ОДА.

За його словами, 70% кадрових співробітників «5-го управління ФСБ» складають етнічні українці, яких повибирали з різних регіонів. «Можу сказати, що вони працюють дуже, дуже професійно. Але зараз терплять провал за провалом на Закарпатті», – зазначив Москаль.