Москаль про підпал офісу угорської спілки: ФСБ неодноразово влаштовувала на Закарпатті провокації

Москаль вважає, що за підпалом офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» стоять російські спецслужби.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що за підпалом офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» (ТУКЗ) стоять російські спецслужби.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну заяву Москаля сьогодні оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА.

«У мене немає жодних сумнівів, що за підпалом офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» стоять російські спецслужби», - зазначив він.

На його думку, підпал офісу ТУКЗ в Ужгороді був інспірований російськими спецслужбами.

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«Особисто в мене щодо цього немає жодних сумнівів. ФСБ неодноразово влаштовувала на Закарпатті провокації. Це й «епічний» план «Шатун», і вказівники з провокативними надписами угорською мовою, і спроба підриву пам’ятника угорцям на Верецькому перевалі, і, нарешті, підпал офісу ТУКЗ в ніч на 4 лютого, який здійснили громадяни Польщі, члени радикальної проросійської організації «Фаланга», – уточнив голова ОДА.

З його слів, усі ці спецоперації, які мають на меті розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті й спровокувати на Закарпатті «донбаський» сценарій, були інспіровані безпосередньо ФСБ.

«У зв’язку з цим мене дивує слабка реакція наших правоохоронних і силових структур. Цього понеділка на оперативній нараді я привселюдно попередив керівництво силовиків про можливі провокації й доручив Національній поліції взяти під посилену охорону ряд об’єктів, у тому числі офіс ТУКЗ. У результаті офіс таки підпалили, а злочинці спокійно пішли з місця події», - заявив Москаль.

Він також додав, що вважає роботу закарпатських правоохоронців провальною й просить їхнє центральне керівництво надати оцінку такій бездіяльності.

Голова МЗС України Павло Клімкін засудив «чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини».

«Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття!», – написав міністр у Twitter.

Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 лютого 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді співробітники поліції встановлюють обставини пожежі, яка сталася 27 лютого, у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

МЗС Угорщини викликало українського посла Любов Непоп для пояснень.