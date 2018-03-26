Півсотні нардепів пропустили 90% голосувань у березні - КВУ (список)

Двоє народних депутатів не пропустили в березні жодного голосування. Це Віктор Пинзеник та Іван Спориш, обидва із "Блоку Петра Порошенка".

У березні 51 народний депутат пропустив 90% голосувань Верховної Ради. Із них п’ятеро не проголосували жодного разу (не натискали «за», «проти» чи «утримався»).

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань, на яких відбулося 399 голосувань, передає прес-служба Комітету виборців України.

Серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень) та нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

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Значна частина депутатів проголосували лише кілька разів. Так, один раз за місяць натиснув кнопку Дмитро Добкін («Опозиційний блок»), тричі – Денис Омельянович («Опозиційний блок»), шість разів – Костянтин Жеваго (позафракційний), 8 із 399 – Михайло Добкін («Опозиційний блок) та Надія Савченко (позафракційна).

У списку депутатів, які майже не голосували, також є низка інших відомих прізвищ: Євгеній Мураєв (взяв участь у 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Вказані депутати пропустили голосування ВР з невідомих причин. Тобто не через хворобу чи відрядження. Як правило, на момент голосувань політики були присутні в залі парламенту.

Народні депутати, які пропустили 90% голосувань:

Бакулін Є.М.

Клюєв С.П.

Константіновський В.Л.

Онищенко О.Р.

Ярош Д.А.

Добкін Д.М.

Омельянович Д.С.

Жеваго К.В.

Добкін М.М.

Савченко Н.В.

Богомолець О.В.

Льовочкіна Ю.В.

Мураєв Є.В.

Солод Ю.В.

Звягільський Ю.Л.

Ларін С.М.

Фурсін І.Г.

Березкін С.С.

Чепинога В.М.

Бондар В.В.

Довгий О.С.

Святаш Д.В.

Шенцев Д.О.

Писаренко В.В.

Ківалов С.В.

Богуслаєв В.О.

Хомутиннік В.Ю.

Пресман О.С.

Поплавський М.М.

Рабінович В.З.

Льовочкін С.В.

Бойко Ю.А.

Богдан Р.Д.

Купрій В.М.

Мисик В.Ю.

Королевська Н.Ю.

Барвіненко В.Д.

Мартиняк С.В.

Тимошенко Ю.В.

Гіршфельд А.М.

Корнацький А.О.

Джемілєв М. .

Клімов Л.М.

Семенченко С.І.

Зубик В.В.

Дунаєв С.В.

Супруненко О.І.

Шуфрич Н.І.

Денисенко А.П.

Івахів С.П.

Матвійчук Е.Л.

Як повідомлялося, 40 народних депутатів пропустили в грудні 2017 року понад 90% голосувань, хоча частина з них була зареєстрована у Верховній Раді України.