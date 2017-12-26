Сорок нардепів пропустили в грудні майже всі голосування - КВУ

40 народних депутатів пропустили в грудні понад 90% голосувань, хоча частина з них була зареєстрована у Верховній Раді України.

Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України, який в рамках проекту «Дослівно» проаналізував відвідування та голосування народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради в грудні 2017 року.

В повідомленні сказано, що за місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423.

У КВУ зазначають, що серед 40 народних депутатів, які майже не голосували в грудні, 13 є членами фракції «Опозиційний блок», 11 – позафракційних, по 5 із «Батьківщини» та «Блоку Петра Порошенка», по 2 із «Волі народу» та «Народного фронту», по 1 із Радикальної партії та «Відродження».

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Серед депутатів, які майже не голосували, є відомі прізвища, зокрема – Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голосувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Володимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), Наталія Королевська (30).

У КВУ зазначають, що серед фракцій та груп ВР найкраще відвідували засідання депутати «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка», найгірше – «Волі Народу».

«В середньому на пленарних засіданнях ВР було зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 83% – БПП (114), 78% - ВО «Батьківщина» (15), 76% - позафракційних (38), 75% - «Самопомочі» (18), 72% - Радикальної партії (15), 70% - «Відродження» (18), 69% - «Опозиційного блоку» (29), 61% - «Волі народу» (10). Інформація за даними письмової реєстрації», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що всього в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було прийнято 21 законодавчий акт.