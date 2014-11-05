ЦВК визнала обраними ще 40 мажоритарників, серед них - Береза, Парасюк, Мусій і Ківалов

Як передає кореспондент УНІАН, підписання протоколів відбулось під час сьогоднішнього засідання комісії.

Зокрема, у Донецькій області у ОВО №53 визнано обраним народним депутатом самовисуванця Олега Недаву.

Читайте такожУ ЦВК розповіли про можливі проблеми з реєстрацією Савченко народним депутатом

У Житомирській області в ОВО №62 визнано обраним висунутого партією «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

У Закарпатській області визнано обраними депутатами таких кандидатів: у ОВО №72 - самовисуванця Василя Петьовку, у ОВО №73 – самовисуванця Івана Балогу.

У Львівській області: в ОВО № 116 визнано обраною висунутою партією "Самопоміч" Ірину Подоляк, у ОВО № 117 Оксану Юринець, № 121 - Богдана Матківського, № 122 - самовисуванця Володимира Парасюка, № 123 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Тараса Батенка, № 124 - самовисуванця Олега Мусія, № 126 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Андрія Кота.

У Миколаївській області в ОВО № 127 визнано обраним висунутого "Блоком Петра Порошенка" Бориса Козака, у ОВО № 128 - самовисуванця Артема Ільюка.

В Одеській області в ОВО № 123 визнано обраним народним депутатом самовисуванця Едуарда Матвійчука, в ОВО № 134 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Геннадія Чекіту, в ОВО № 135 - самовисуванця Сергія Ківалова.

У Полтавській області визнано обраним в ОВО № 144 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Сергія Капліна, № 145 - висунутого ВО "Свобода" Юрія Бублика, № 151 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Тараса Кутового,

У Рівненській області визнано обраними народними депутатами: в ОВО № 152 - висунутого ВО "Свобода" Олега Осуховського, в ОВО № 153 - висунутого "Народним фронтом" Юрія Вознюка, в ОВО № 155 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Василя Яніцького.

У Сумська область в ОВО № 158 визнано обраним висуванця "Блоку Петра Порошенка" Олександра Сугоняко, в ОВО № 160 - самовисуванця Ігоря Молотка.

В Харківській області визнано обраними: в ОВО № 170 - самовисуванця Дмитра Святаша, в ОВО № 173 - самовисуванця Анатолія Денисенка, в ОВО № 175 - самовисуванця Володимира Кацубу, в ОВО № 176 - самовисуванця Дмитра Шенцева, в ОВО № 177 - самовисуванця Віктора Остапчука, в ОВО № 180 - самовисуванця Олександра Біловола, в ОВО № 181- самовисуванця Євгенія Мураєва.

У Хмельницькій області визнано обраними народними депутатами: в ОВО № 187- самовисуванця Сергія Мельника, в ОВО № 188 - самовисуванця Сергія Лабазюка, в ОВО № 191 - самовисуванця Віктора Бондара, в ОВО № 193 - самовисуванця Володимира Мельниченка.

У Києві визнано обраними народними депутатами: в окрузі № 213 - самовисуванця Борислава Березу, № 215 - висунутого ВО "Свобода" Андрія Іллєнка, № 218 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Володимира Ар'єва, № 219 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Олександра Третьякова, № 222 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Дмитра Андрієвського.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада ЦВК визнала обраними народними депутатами Юхима Звягільського та Юрія Шаповалова.

Звягільського обрано в одномандатному виборчому окрузі № 45 в Донецькій області, Шаповалова - №146 у Полтавській області.