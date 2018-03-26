Україна пояснить міжнародним партнерам ситуацію із Савченко - віце-прем'єр

Урядовець переконана, що ця ситуація негативно на Україну не вплине.

Україна пояснить міжнародним партнерам ситуацію з рішенням суду про арешт народного депутата Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб йшло відповідно до верховенства права слідство, і якщо процес буде зрозумілим і відповідним до права, то я думаю, що в ніякий негативний спосіб ця ситуація не вплине на Україну", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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"Думаю, що зараз займе трохи часу пояснювати активно нашим партнерам те, що ж насправді відбулося, і те, які свідчення були надані Генеральною прокуратурою для того, щоб таке рішення стосовно і надання дозволу на зняття недоторканності, і притягнення до відповідальності, і на арешт було прийнято Верховною Радою. І ми бачимо, що рішення суду - теж його треба просто прокомунікувати. Якщо ти будеш мовчати, то тебе ніхто не почує", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодовку і заявила, що не збирається тікати з України.