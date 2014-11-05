Рятувальники доставили до Сєверодонецька 35 тонн товарів першої необхідності та харчів

Продукти харчування та речі першої необхідності були придбані на кошти, виділені Урядом України для забезпечення першочергових потреб людей. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, рятувальники доставили для людей 35 тонн гуманітарної допомоги, а саме: продукти харчування (крупи, макаронні вироби, згущене молоко), дитяче харчування (молочні каші, пюре для дітей, соки), речі першої необхідності та дитячі засоби гігієни.

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Зараз триває процес розвантаження фур на складах. У подальшому працівники Луганської ОДА розповсюдять цю гуманітарну допомогу серед жителів регіону.

Нагадаємо, що 4 листопада рятувальники ДСНС України доставили 47 тонн гуманітарної допомоги, що була придбана територіальними підрозділами з міста Києва, 1-го спеціального загону швидкого реагування ДСНС України, Чернігівської, Житомирської, Кіровоградської, Запорізької, Рівненської, Сумської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської областей також на кошти, виділені з держбюджету України. Вантаж супроводжував заступник директора Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС України Руслан Білошицький.

Тож упродовж 4-5 листопада жителі Луганщини отримали 82 тонни гуманітарної допомоги.

Загалом рятувальники ДСНС України вже закупили та доставили на кошти, виділені з держбюджету, майже 370 тонн гуманітарної допомоги. Ще планується доставити до 60 тонн гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, у серпні цього року було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України № 715-р «Про виділення коштів на придбання товарів першої необхідності для населення, яке проживає на територіях проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях», відповідно до якого Державній службі України з надзвичайних ситуацій з держбюджету виділено 10 млн грн для забезпечення першочергових потреб людей, підкреслюється в повідомленні.