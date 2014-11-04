Гумконвої РФ вивозять загиблих та завозять техніку і продукти для бойовиків - Лисенко

Про це він сказав в ефірі ТРК "Україна" у вівторок ввечері, пише Українська правда.

Частоту появи гумконвоїв РФ в Україні, на думку Лисенка, можна пояснити "тільки тим, що Росія збільшує свою присутність та намагається доправити до бойовиків більше озброєння, техніки, а також боєприпасів".

"Це гумконвоєм назвати ніяк не можна", - зазначив він.

"Всі гумконвої мали своє призначення. І сказати, що всі гумконвої доставляли зброю та все інше для підсилення бойовиків, ми не можемо, оскільки один із конвоїв майже наполовину був втрачений під час вибуху хімзаводу у Донецьку", - сказав Лисенко.

"Цими ж гумконвоями вивозили вже тіла загиблих російських солдатів, офіцерів і найманців. І ці ж гумконвої доставляли сировину та деякі продукти, аби харчувати хоча б бойовиків. Тому що місцеве населення не отримує продуктів", - додав він.

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Окрім того, речник інформаційного центру РНБО зазначив, що на Сході України все ще діє "режим припинення вогню".

"Мінські домовленості ніхто не скасовував. Вони працюють, і тому режим припинення вогню поки що залишається. І про його скасування не йдеться", - заявив Лисенко.

Разом з тим він додав, що кількість обстрілів сил АТО порівняно з минулою добою зросла вдвічі - до 33 обстрілів.

Як відомо, Росія незаконно відправила в Україну вже 6 "гуманітарних конвоїв".