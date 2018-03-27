Висилка російських дипломатів з України: у посольстві РФ лякають відповіддю Москви

Російське посольство заявило, що висилка Україною їхніх дипломатів не сприятиме нормалізації відносин з Україною.

У Посольстві Російської Федерації в Україні заявляють про те, що Росія зберігає право на дії у відповідь у зв'язку з висилкою 13 дипломатів з України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства РФ в Україні.

"МЗС України нотою інформував посольство про те, що тринадцять дипломатів, які працюють у російських закордонних представництвах в Києві, Одесі, Львові та Харкові, оголошено персонами нон-грата, нібито за "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом". Насправді ж істинні причини такого рішення було розкрито в озвученій президентом України Петром Порошенком заяві про те, що таку акцію здійснено українською стороною на знак "солідарності з британськими партнерами і трансатлантичними союзниками в координації з країнами ЄС" в руслі так званої "справи Скрипаля", - сказано в повідомленні.

"З прикрістю констатуємо, що українське керівництво без урахування реального стану справ підтримало інспіровану Лондоном провокаційну кампанію, спрямовану на нагнітання напруженості і розкручування конфронтаційної спіралі. У її основі лежить нічим не підкріплене твердження британського прем'єра Терези Мей про нібито "високу ймовірність" причетності Москви до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки", - йдеться в заяві.

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При цьому сказано, що РФ закликала Великобританію до відкритої і предметної взаємодії в рамках Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КЗХЗ).

"Однак наше звернення почуто не було", - заявляє посольство РФ.

"У будь-якому разі недружній крок Києва неминуче ускладнить переведення діалогу між Росією і Україною в конструктивне русло і явно не сприятиме нормалізації відносин між ними. Відповідальність за його наслідки ляже на українську сторону. Своєю чергою, Росія залишає за собою право на дії у відповідь", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його дочку 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Сьогодні, 27 березня, в Польщі повідомили, що в цілому вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.