Україна висилає 13 російських дипломатів у зв’язку зі справою Скрипаля

Порошенко заявляє, що Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

Україна висилає з країни 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням російського екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Про це йдеться в заяві президента України Петра Порошенка.

«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, які залишилися. Бо, як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені», - наголосив глава держави.

Читайте такожУ Кремлі "лякають" відповіддю на висилку російських дипломатів зі США

Порошенко зазначає, що Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

«Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому, як ніколи важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій», - додав президент.

Глава держави наголосив, що спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, колишнього полковника Головного розвідувального управління Генштабу Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.