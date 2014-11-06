Екс-міністр Дещиця про виконання пісні про Путіна: "Порошенко посміявся зі мною разом"

"Я не думав ані про свою кар'єру, ані про те, що буду настільки популярним", - розповів Дещиця в інтерв'ю журналу "Новое время".

За словами екс-міністра, основною метою його дій було не допустити провокацій.

Крім того, Дещиця стверджує, що президент Петро Порошенко, з яким у нього відбулася зустріч через деякий час після інциденту, посміявся разом з ним.

"У нас з ним була зустріч через кілька днів, і він сказав, що вийшло, звичайно, недипломатично, проте результативно", - стверджує Дещиця.

Читайте також Пісня "Путін, дій!": на фестивалі в РФ переспівали марш Гітлерюгенду (відео)Свою відставку, каже екс-міністр, він обговорював з Порошенком ще до подій 14 червня. "Моя відставка мала відбутися рано чи пізно", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Порошенко призначив Дещицу на посаду посла України в Польщі.

Повний текст інтерв'ю Андрія Дещиці читайте у випуску журналу "Новое время" 7 листопада.