Президент призначив колишнього главу МЗС Дещицю послом у Польщі

Про це йдеться в указі №782/2014, розміщеному на сайті президента.

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Крім цього, президент призначив послів України у Франції та Саудівській Аравії.

Про це йдеться в указах №783/2014 і №784/2014, розміщених на сайті президента.

Послом України у Франції призначений Олег Шамшур, а послом України в Саудівській Аравії - Вадим Вахрушев.