Президент призначив колишнього главу МЗС Дещицю послом у Польщі
15:27, 13 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив колишнього міністра закордонних справ (МЗС) Андрія Дещицю послом України в Польщі.
Дещиця призначено послом України в Польщі / фото УНІАН
Про це йдеться в указі №782/2014, розміщеному на сайті президента.
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Крім цього, президент призначив послів України у Франції та Саудівській Аравії.
Про це йдеться в указах №783/2014 і №784/2014, розміщених на сайті президента.
Послом України у Франції призначений Олег Шамшур, а послом України в Саудівській Аравії - Вадим Вахрушев.
Президент призначив Андрія Дещицю послом України у Польщі
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