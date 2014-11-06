До Щастя прибули російські військові з танками, а під Дебальцевим бійців АТО атакують "козаки"

У район н.п. Щастя під Луганськом прибула змішана батальйонна тактична група (БТГ) російської армії.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

У складі групи - до 50 одиниць бронетехніки, включаючи танки (посилена танкова рота у складі БТГ).

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Також, за даними Тимчука, в рамках обстрілу ТЕС в районі н.п. Щастя російсько-терористичні війська завдали ударів по під'їзних шляхах до ТЕС. У разі продовження такого обстрілу підвезення палива для ТЕС може стати неможливим.

Зафіксовано і перекидання на північ Луганської області невеликих тактичних груп російських ПДВ чисельністю до роти, пише експерт.

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У районі Дебальцевського плацдарму (н. п. Чорнухіне) спостерігається зростання активності російсько-терористичних військ з переходом від тактики обстрілу до атак позицій українських військ, повідомляє Тимчук. У складі атакуючих груп в основному російські «козаки». Мета наступальних дій – прорив оборони українських військ з виходом на південно-західний напрямок. Українські війська відбивають атаки противника.