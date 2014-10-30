Бойовики з мінометів обстріляли ТЕЦ і автовокзал в Щастя - Москаль

Протягом двох із половиною годин було здійснено три мінометні обстріли міста - один у бік теплоелектростанції (яка забезпечує електроенергією значну частину Луганщини, в тому числі й підконтрольну бойовикам територію), один - автовокзалу, ще один - лісництва.

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, зазначаючи, що жертв та значних руйнувань немає.

«Минулого тижня в області було певне затишшя, але з понеділка терористи знову взялися активно обстрілювати позиції Збройних сил України та населені пункти з мирними громадянами», - повідомляє Москаль.

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За його словами, 29 жовтня були обстріляні Станиця Луганська, а також с. Світличне та смт Тошківка Попасняннського району. Останні населені пункти бойовики обстріляли з систем залпового вогню “Град”. У результаті прямого попадання снарядів зруйновано спортивний зал, їдальню та вибитті вікна в Тошківській загальноосвітній школі.