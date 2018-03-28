Україну починають покидати російські дипломати (відео)

З представництва РФ в Одесі росіяни поїхали о п'ятій ранку. Крім Одеси, російські дипломати повинні поїхати зі Львова, Києва і Харкова.

В Одесі представництво Росії службовці покинули близько п'ятої ранку.

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Про це ТСН повідомили охоронці відомства. За інформацією джерел ТСН, з Одеси поїхало двоє дипломатів, поїхали вони машинами і перетинати кордон збираються в Сумській області.

Крім Одеси, російські дипломати повинні поїхати з Львова, Києва і Харкова. Загалом 13 представників російської дипломатії вирушать з України до Москви.

Біля посольства РФ в Києві чергують журналісти, але наразі достеменно невідомо, коли залишать дипустанову російські дипломати. Відомо лише, що о 13 год саме звідсіля дипломати поїдуть додому. Проте невідомо з якого виходу вони виходитимуть, бо в дипустанові їх три. Також невідомо яким чином вони повертатимуться на Батьківщину. Журналісти припускають, що літаком сполученням Київ-Мінськ.

Охоронці посольства підтвердили, що будівлю дипустанови наразі поки ніхто не залишав.