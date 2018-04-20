Дві третини опитаних здивовані вчинком Мороза

Більшість відвідувачів УНІАН-сайту здивована переходом Мороза до табору синьо-білих та комуністів. Цілковите здивування висловила приблизно третина респондентів, не так “категорично” здивованих трохи менше третини. І ще третина очікували такого кроку.

Запитання на сайті було сформульоване таким чином: “Чи здивував Вас вчинок Мороза?” 33,9% сказали “так, це було дуже несподівано”; 27,2% - “загалом так, хоча це можна було передбачити”; 33,6% - “ні, цього й слід було чекати”. “Інакше” думають 1,6%, власний варіант запропонували 3,65% опитаних (разом – 5,25%). Чимало з надісланих на сайт варіантів містять образливі щодо Олександра Мороза визначення (їх ми не наводитимемо).

З-поміж “помірних” висловлювань можна виділити такі:

- схвальні: “це було несподіваним, але єдино правильним рішенням”; “молодець!”; “”ми його підтримуємо”; “на це й була надія”; “правильно зробив”; “хід конем”; “це нормально, це боротьба”; “це вчинок чесної людини й порядного політика”; “сильно зіграв”; “логічно”; “усе йде правильно”; “розумник”; “вчинок політика зі здоровим глуздом”;

- нейтрально-виправдальні: “до цього все йшло”; “Мороз – хитрий жук”; “Мороз є Мороз”; “Морозу не треба було йти в помаранчеву коаліцію – там його кинули”; “у вчинку Мороза винні Президент і НУ”; “це вибір через Петю”; “у нього не було виходу”; “створення демократичної коаліції ішло так, аби виштовхнути Мороза з розподілу портфелів. Ось і виштовхнули”; “хто відмовиться від грошей і нормальної пенсії”.

- засуджувальні: “зрадник”; “лицемір”; “продано”; “зрада”; “ні, бо це політик-проститутка”; “політична повія”; “у Мороза манія величі”; “знав, що Мороз підробляє на Окружній, але не думав, що так відверто”; “бабло перемагає зло”; “від Мороза чекати послідовності не слід”; “це все одно, що футболіст почав бити у власні ворота”; “просто ганьба”; “усі ліві – проститутки”; “ошелешив”; “якби Наша Україна також приєдналась до цієї коаліції, було б краще для всього народу”; “він обгидив усю країну”; “зрадити можуть лише свої”.

Загалом на українськомовнійта російськомовній версіях сайту станом на 10 липня (16.00) відповіло 2030 респондентів.