У Миколаєві активісти вимагають відставки губернатора Савченка - облраду охороняють сотні поліцейських (відео)

Представники Нацкорпусу хочуть потрапити до сесійної зали миколаївської облради.

У Миколаєві біля будівлі облдержадміністрації вранці зібралися близько 300 активістів організації «Національні дружини», ВО «Свобода» та «Руху нових сил», які вимагають відставки керівника ОДА Олексія Савченка у зв’язку із самогубством в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

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Як передає кореспондент УНІАН, зараз будівлю ОДА охороняють близько двох сотень поліцейських, які щільним кордоном (в п’ять рядів) перекрили вхід до будівлі ОДА. Сьогодні о 10.00 мала розпочати роботу сесія обласної ради.

Місцеве видання «Новости N» повідомляє, що до сесійної зали хочуть потрапити 50 представників Нацкорпусу, стверджуючи, що це не режимний об’єкт.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.

Також, за його інформацією, поліцейським вдалося встановити, що на початку березня Волошин перебував у піднесеному настрої через те, що губернатор пообіцяв йому сприяння в отриманні власного житла після запуску аеропорту.

Крім того, Мороз додав, що Волошин мав намір скоїти суїцид ще влітку 2016 року.