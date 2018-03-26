Герой АТО Волошин збирався скоїти самогубство ще два роки тому - поліція

Дружина та товариш самогубці минулого разу змогли умовити його не зводити рахунки з життям, але від психологічної допомоги Волошин відмовився.

29-річний військовий льотчик та виконувач обов'язків глави миколаївського аеропорту Владислав Волошин, який застрелився у власній квартирі, вже намагався скоїти самогубство.

Про це під час брифінгу заявив очільник Національної поліції Миколаївської області Юрій Мороз, повідомляє ТСН. Льотчик наклав на себе руки минулої неділі.

За його словами, влітку 2016 року Волошин повернувся зі служби додому і сказав дружині, що вона його більше не побачить, бо він збирається застрелитися. Жінка разом із товаришем льотчика декілька годин вмовляли його відмовитися від задуму. Після цього дружина знайшла Волошину психолога, але, як розповіла жінка, він відмовився від психологічної допомоги.

Водночас Мороз додав, що з Волошиним працював психолог військової частини, який підтвердив, що льотчик потребував психологічної допомоги, однак відмовлявся від неї.

Також керівник поліції Миколаївщини уточнив, що нині слідство розглядає такі версії трагедії: нещасний випадок, самогубство, пов'язане з професійною діяльністю, доведення до самогубства, самогубство через конфлікт під час служби, самогубство через сімейні проблеми, самогубство в стані душевного хвилювання.

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"Зараз призначено судово-медична та імунологічна експертизи, а також ухвалено рішення про посмертну психологічну та низку інших експертиз. Зазначу, щодо психологічної експертизи матеріали направлені до Києва. Наразі висновків експертиз немає, але, думаю, найближчим часом версію про нещасний випадок під час необережного поводження зі зброєю буде відкинуто", - сказав Мороз.

Водночас він зазначив, що під час розслідування версії самогубства через професійну діяльність був допитаний голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко й один із його заступників, а також тривають допити працівників аеропорту. За результатом отриманих вже можна зробити висновок, що жодного тиску щодо професійної діяльності Волошина з боку голови ОДА не було.

"Ми будемо перевіряти цю версію. Ми вже отримали доступ до телефону і комп'ютера Волошина. Зараз звернулися до суду, щоби отримати дані про всі телефонні з'єднання Волошина впродовж кількох місяців перед трагедією", - додав він.

Окрім цього, коментуючи версію суїциду через душевне хвилювання, правоохоронець повідомив, що Волошин перед трагедією нібито грав з одним із своїх друзів у комп'ютерну гру і програв, обіцяючи відігратись. Поки що цей чоловік перебуває в іншому регіоні України, але згодом буде допитаний.