В Миколаєві до сесійної зали облради потрапили до 20 активістів, які вимагають відставки губернатора Савченка (відео)

Основна вимога протестувальників — висловлення недовіри голові ОДА Олексію Савченку та його заступникам.

До сесійної зали Миколаївської обласної ради правоохоронці впустили представників пікетувальників в кількості приблизно 20 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, голова облради Вікторія Москаленко надала змогу представникам учасників акції протесту виступити з трибуни та оголосити свої вимоги.

Основна вимога — висловлення недовіри голові ОДА Олексію Савченку та його заступникам, які мають вплив на прийняття рішень щодо миколаївського аеропорту.

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Також перед депутатами та активістами виступив начальник обласного управління Нацполіції Юрій Мороз, який повідомив, що написав рапорт щодо можливості скерувати справу щодо загибелі в.о. керівника аеропорту Владислава Волошина до Головного слідчого управління, або до будь-якого слідчого управління в іншій області. Зараз тривають словесні перепалки між активістами, депутатами та президією обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, вранці біля будівлі облдержадміністрації зібралися близько 300 активістів організації «Національні дружини», ВО «Свобода» та «Руху нових сил», які вимагають відставки Савченка у зв’язку із самогубством в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Будівлю ОДА охороняють близько двох сотень поліцейських.

Учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.

Також, за його інформацією, поліцейським вдалося встановити, що на початку березня Волошин перебував у піднесеному настрої через те, що губернатор пообіцяв йому сприяння в отриманні власного житла після запуску аеропорту.

Крім того, Мороз додав, що Волошин мав намір скоїти суїцид ще влітку 2016 року.