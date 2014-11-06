Путін розробив для України свій план «Руської зими» - експерти

Про це йдеться в сюжеті програми "Секретні матеріали", повідомляє ТСН.

За словами політолога Дениса Богуша, Кремль вже починає реалізовувати новий етап свого кривавого плану - "Руська зима", а "вибори" бойовиків на Донбасі нібито легалізують для Росії найманців. У Донецькій і Луганській областях вже в рази збільшилася кількість російської військової техніки. Для того, щоб ця техніка пішла далі нібито звільняти російськомовних жителів України, російська влада організовує сепаратистські марші в Одесі і Києві.

Спеціально для висвітлення сепаратистських маршів до України відправили пропутінських журналістів. Однак, анонсований багатотисячний Катерининський марш в Одесі, зібрав лише кілька людей на Куликовому полі. Один з організаторів мітингу був затриманий. У його телефоні виявили листування із замовником, який вимагав створити картинку для російських ЗМІ.

У Києві на проросійський марш не прийшов ніхто, крім прокремлівських журналістів каналу "Life news". ЗМІ поставили завдання показати, як "карателі" заважають киянам любити Росію. Суспільна думка - найважливіша зброя у кремлівській війні, вважає політолог Богуш.

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"Це захист Путіна - сформувати таку громадську думку, яка здатна контролювати сама себе. Як це було в 30-ті роки, коли люди доносили один на одного", - заявив експерт.

Зараз Путін активно забезпечує своїх донбаських "головорізів" всім необхідним, в першу чергу, технікою, теплими речами і пальним. Для бойових дій у зимових умовах Росія підготовлена краще, ніж Україна.

"Я думаю, що Росія своїх бойовиків підготує краще, ніж ми. У них є для цього база, ресурси", - розповів військовий експерт Дмитро Тимчук.

Проросійські мітинги в Україні відіграли важливішу роль у проекті "Російська весна". А ось вже з "Руською зимою" в українських містах у влади РФ не складається.