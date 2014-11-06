На 59-му окрузі відбувається "злив" національних інтересів України - Ярош

Про це заявив в ексклюзивному коментарі "Цензор.НЕТ" лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош.

"Зараз на 59-му окрузі влада здійснює "злив" національних інтересів України. Весь адміністративний та силовий ресурс кинуто на підтримку кандидата - сепаратиста мера Курахова - Сергія Сажка, який раніше брав участь у "референдумі" "ДНР" і є ставлеником олігарха Ріната Ахметова. В момент, коли почався наступ на донецький аеропорт і прилеглі території, активізувалися бойові дії в районі Ясинуватої, Дебальцевого, Маріуполя більше 500 силовиків були зняті з блокпостів, зокрема в районі Сіверська, Маріуполя і з Луганської області та направлені у Великі Новосілки для забезпечення перемоги Сажка. При цьому намагаються вкрасти перемогу у заступника командира ДУК " Правий сектор" Валентина Манько", - заявив Ярош.

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Лідер "Правого сектора" підкреслив, що з самого початку російської агресії значні тяготи війни взяли на себе добровольчі батальйони. Ситуація ж на 59-му окрузі свідчить про "злив" даних бойових підрозділів та їх бійців.