Ярош обраний народним депутатом

Лідер партії "Правий сектор" Дмитро Ярош перемагає в окрузі №36 у Павлограді Дніпропетровської області, набравши 29,98% голосів виборців.

За результатами обробки 94,9% протоколів, у його найближчої суперниці - самовисуванця Марії Пустової - 13,67% голосів виборців. На третьому місці - представник ВО "Батьківщина" Мгер Куюмчян (10,34%), передає ZN.UA. Читайте такожЯрош балотуватиметься до ВР у мажоритарному окрузі Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія опрацювала 60,02% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно електронного підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах 5% бар'єр долають такі партії: "Народний фронт" - 21,58%, партія "Блок Петра Порошенка" - 21,41%, об'єднання "Самопоміч" - 11,16%, "Опозиційний блок" - 9,92%, Радикальна партія - 7,35%, "Батьківщина" - 5,64%.

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