Бойовики цілили по блокпосту, але промахнулися і влучили у ферму

Про це повідомляє видання "Інформатор".

Зокрема, увечері 5 листопада з території міста Первомайськ, підконтрольної "ЛНР", бойовики 5 разів відкривали вогонь в напрямку блокпоста українських військовослужбовців біля шахти «Карбоніт».у м. Золоте.

Читайте такожШтаб АТО спростував інформацію про наступ на позиції бойовиківВ результаті обстрілу, 2 снаряди влучили у ферму, що знаходиться на відстані 100 метрів від блокпоста.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що бойовики протягом 5 годин штурмували аеропорт Донецька, в результаті чого загинув один військовий.