Бойовики цілили по блокпосту, але промахнулися і влучили у ферму
07:18, 07 листопада 2014Політика
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Бойовики під час обстрілу блокпоста українських військових влучили у ферму.
REUTERS
Про це повідомляє видання "Інформатор".
Зокрема, увечері 5 листопада з території міста Первомайськ, підконтрольної "ЛНР", бойовики 5 разів відкривали вогонь в напрямку блокпоста українських військовослужбовців біля шахти «Карбоніт».у м. Золоте.
Читайте такожШтаб АТО спростував інформацію про наступ на позиції бойовиківВ результаті обстрілу, 2 снаряди влучили у ферму, що знаходиться на відстані 100 метрів від блокпоста.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що бойовики протягом 5 годин штурмували аеропорт Донецька, в результаті чого загинув один військовий.
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