Бойовики вже 5 годин штурмують аеропорт Донецька, загинув військовий – "Правий сектор"

Про це повідомляє Добровольчий український корпус «Правого сектора» у соцмережі.

«Розпочався потужний штурм аеропорту. З 9-ї години розпочався штурм вишки, з масованою артпідтримкою, один із снарядів потрапив у пост, серед бійців ПС один загиблий - Друг Сєвєр (боєць Сєвєр 5-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", житель Сум, 18 років)», -йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 9 військових«Стан на даний момент: штурм триває, вся міць української артилерії працює для того, щоб відбити напад», - наголошує «Правий сектор».

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, вночі бойовики 15 разів обстріляли українські позиції в різних районах на сході України.