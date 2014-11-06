Бойовики вже 5 годин штурмують аеропорт Донецька, загинув військовий – "Правий сектор"
13:55, 06 листопада 2014Політика
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Бойовики з 9.00 масовано штурмують Донецький аеропорт, один український військовий загинув.
REUTERS
Про це повідомляє Добровольчий український корпус «Правого сектора» у соцмережі.
«Розпочався потужний штурм аеропорту. З 9-ї години розпочався штурм вишки, з масованою артпідтримкою, один із снарядів потрапив у пост, серед бійців ПС один загиблий - Друг Сєвєр (боєць Сєвєр 5-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", житель Сум, 18 років)», -йдеться у повідомленні.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 9 військових«Стан на даний момент: штурм триває, вся міць української артилерії працює для того, щоб відбити напад», - наголошує «Правий сектор».
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, вночі бойовики 15 разів обстріляли українські позиції в різних районах на сході України.
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