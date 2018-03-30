Суд заарештував затримане в Азовському морі судно «Норд»

Судно з екіпажем у складі 10 осіб було затримано українськими прикордонниками 25 березня.

Суд заарештував затримане в Азовському морі риболовецьке судно «Норд», яке йшло під прапором Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму.

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Про це у своєму мікроблозі Twitter написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «Норд», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно-порушника накладено арешт», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби України в українських водах Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором РФ. На борту перебував екіпаж у складі 10 осіб.

«Судно «Норд» зупинили за 15 миль від Обіточної коси. В ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Крім того, члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в м. Керч», - повідомляли в ДПСУ.

Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.