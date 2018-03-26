В Азовському морі прикордонники затримали кримське судно під російським прапором (відео)

На борту знаходився екіпаж з 10 осіб. Наразі затримане судно відконвойовано до порту Бердянська.

Учора корабель морської охорони Державної прикордонної служби України в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації.

Як повідомляється на сайті ДПСУ, на борту знаходився екіпаж з 10 осіб.

"Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього, члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", - йдеться у дописі.

Наразі затримане судно із суднокомандою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих.

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Крім того, зазначили прикордонники, у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ (йдеться про порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

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