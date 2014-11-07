Через "Ізварине" з РФ в Україну пройшла колона бронетехніки

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Також повідомляється, «в район н.п. Щастя (Луганська область) прибула батальйонна тактична група ЗС РФ. Раніше тут була зафіксована тактична група роти російських десантників».

За даними групи, «одночасно ЗС РФ продовжують концентрацію в прикордонних з Україною районах. Зафіксовано прибуття й розвантаження на залізничній станції Кам‘янськ-Шахтинський (Ростовська область, РФ) 2-х ешелонів із військовою технікою і особовим складом (до 500 осіб)».

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«У район н.п. Станиця Луганська підтягнута «зведена артилерійська група» (до змішаного дивізіону)», - повідомляє «Інформаційний спротив».