НАЗК може розпочати перевірку декларацій посадовців після 10 квітня

Черговий етап подання е-декларацій завершився 31 березня.

Національне агентство з питань запобігання корупції після 10 квітня може розпочати перевірку даних в електронних деклараціях високопосадовців за 2017 рік.

Про це на брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул, повідомляє телеканал «112 Україна».

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«Думаю, 10 квітня, враховуючи час, який необхідно для семиденного строку з моменту подання електронних декларацій, НАЗК проведе своє засідання, на якому прийме рішення про початок повної перевірки декларацій топ-чиновників за 2017 рік», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня завершився черговий етап подання е-декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До Єдиного державного реєстру подано 816 тис. 509 декларацій за 2017 рік.