В Україні завершилось декларування за 2017 рік: НАЗК констатувало низьку організованість посадовців

Відомство констатує, що черговий рік поспіль «суб’єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій, створення чернеток, перевірки терміну дії ЕЦП, даних персонального кабінету тощо».

31 березня 2018 року завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, станом на 24 годину 00 хвилин до Реєстру подано 816509 щорічних декларацій за 2017 рік.

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«Ми вітаємо всіх суб’єктів декларування, які відповідально поставились до виконання свого обов’язку та успішно і своєчасно подали декларацію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за 3 місяці, поки тривав черговий етап декларування, працівниками Національного агентства було прийнято більше 157 000 дзвінків суб’єктів декларування, опрацьовано біля 418 000 електронних листів щодо технічних питань, зокрема 400 000 листів щодо зміни ЕЦП та поштової скриньки, надано консультацій 20 000 особам в тому числі і в рамках роботи оперативного штабу, проведено 58 тренінгів для суб’єктів декларування.

«Основні проблеми, з якими зіштовхнулися суб’єкти, - втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення терміну електронно-цифрового підпису, невчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших, а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою та інші», – повідомляє НАЗК.

Відомство констатує, що черговий рік поспіль «суб’єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій, створення чернеток, перевірки терміну дії ЕЦП, даних персонального кабінету тощо».

Наразі Національне агентство, зокрема його уповноважених осіб, чекає робота щодо перевірки поданих декларацій.