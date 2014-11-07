Силовики відбили чергову атаку бойовиків під Маріуполем

Між тим, з 2 годин 32 хвилин до 2.50 було здійснено обстріл зі стрілецької зброї позицій сил Національної гвардії України південніше селища Талаківка.

Як повідомили в штабі оборони міста, атаку вогнем було відбито. Постраждалих з української сторони немає.

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