Силовики відбили чергову атаку бойовиків під Маріуполем
12:24, 07 листопада 2014Політика
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Ніч в Маріуполі і околицях пройшла в більшій частині спокійно.
Бойовики атакували військових під Талаковкой / УНІАН
Між тим, з 2 годин 32 хвилин до 2.50 було здійснено обстріл зі стрілецької зброї позицій сил Національної гвардії України південніше селища Талаківка.
Як повідомили в штабі оборони міста, атаку вогнем було відбито. Постраждалих з української сторони немає.
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