Бойовики концентрують війська на трьох напрямках (мапа АТО)
Бойовики концентрують війська на трьох напрямках, проте їх недостатньо для широкомасштабного наступу на сили антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
На запитання, на яких напрямках концентруються війська бойовиків, він зазначив, що «це Дебальцеве, маріупольський напрямок та напрямок Станиця Луганська-Щастя».
Читайте такожСиловики відбили чергову атаку бойовиків під Маріуполем«Він повідомив, що це основні стратегічні об’єкти, які утримуються українськими військовими, і якраз там концентруються війська противника, проте говорити про відкритий наступ ми поки що не можемо, оскільки зрозуміло, що тих військ (бойовиків - УНІАН), які зараз знаходяться на території України, для широкомасштабного наступу не вистачає», - додав Лисенко.
«За правилами військового мистецтва, атакуючий має бути в 4-5 разів сильнішим, ніж ті, хто обороняється, у терористів такої переваги немає, вся перевага зараз на боці українців», - наголосив речник РНБО.
Як повідомляв УНІАН, за добу на Донбасі загинули 5 військових, 16 дістали поранення.