Бойовики концентрують війська на трьох напрямках (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

На запитання, на яких напрямках концентруються війська бойовиків, він зазначив, що «це Дебальцеве, маріупольський напрямок та напрямок Станиця Луганська-Щастя».

Читайте такожСиловики відбили чергову атаку бойовиків під Маріуполем«Він повідомив, що це основні стратегічні об’єкти, які утримуються українськими військовими, і якраз там концентруються війська противника, проте говорити про відкритий наступ ми поки що не можемо, оскільки зрозуміло, що тих військ (бойовиків - УНІАН), які зараз знаходяться на території України, для широкомасштабного наступу не вистачає», - додав Лисенко.

«За правилами військового мистецтва, атакуючий має бути в 4-5 разів сильнішим, ніж ті, хто обороняється, у терористів такої переваги немає, вся перевага зараз на боці українців», - наголосив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, за добу на Донбасі загинули 5 військових, 16 дістали поранення.