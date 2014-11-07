За добу на Донбасі загинули 5 військових, 16 – поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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