В СБУ заявили про старт люстрації у відомстві

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“СБУ взяла до безумовного виконання закон про очищення влади. Голова СБУ підписав наказ про графік перевірки органів влади. Перевірка має бути гласною. Вона стосується не лише співробітників СБУ, а і всіх державних чиновників України”, - сказав Лубківський.

Він зазначив, що сьогодні одним із головних завдань в цьому питанні є створення відповідної бази даних щодо осіб, які перевірятимуться. Лубківський запевнив, що проведення люстрації в середині СБУ буде публічним.

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“Ми не будемо чекати на формування антикорупційного бюро. Ми закликаємо громадян активно долучатись до очищення СБУ. Ми не хочемо проводити люстрацію самі щодо себе. Це не правильно. Ми запрошуємо до такої роботи громадськість. Ми хочемо, щоб громадська люстраційна рада була дієвою”, - зазначив Лубківський.

Він зауважив, що така процедура люстрації буде дещо довшою, але більш ефективною, оскільки «якщо проводити люстрацію щодо себе, то існують ризики її неповноцінності».